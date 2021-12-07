“Украинские девушки – сексуальные и живые! Даже через фото энергия женская прет”. Паперная показала фото с мужем из РФ

Пара позировала на фоне стены с обложками мужского журнала GQ. Снимок был сделан на вечеринке по случаю дня рождения издания.

“GQ – 20”, – написала она.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Украинские девушки и красивые, и пригожие, сексуальные и живые! Тоня, супер! Даже через фото энергия женская прет!” – заявила подписчица krav4uk_galina.

Контекст:

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).

Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.

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