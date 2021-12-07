Почти 50% россиян потратят на новогодние подарки около 5 тысяч рублей

Опрос показал, что почти 50% россиян готовы потратить в декабре на новогодние подарки около пяти тысяч рублей. Аналитическое исследование провели специалисты сервиса «Авито».

Большинство мужчин предпочитают дарить электронные девайсы и различные сладкие лакомства. Женщины отдают предпочтение сладким наборам и подарочным сертификатам на совершение покупок и предоставление услуг. Всего в исследовании согласились принять участие десять тысяч россиян.

51% респондентов ответили, что намерены выделить из бюджета на приобретение подарков максимум пять тысяч рублей. 23% опрошенных назвали суммы, находящиеся в пределах пять-десять тысяч рублей. Больше десяти тысяч рублей готовы потратить 15% социологического исследования.

Среди мужчин только четверть опрошенных могут себе позволить подарить какую-то дорогостоящую вещь. Среди представительниц слабого пола в данном плане наблюдается совершенно обратная тенденция. 26% из них заявили авторам опроса, что готовы потратить на презенты для близких сумму от трех до пяти тысяч рублей, пишет портал «Политэксперт».