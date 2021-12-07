Мнение: Почему айтишники не едут за рубеж

Болельщики думают, будто все интересуются спортом. Худеющие полагают, что каждый только и думает, как бы похудеть. Автомобилисты убеждены, будто любой прохожий может сходу определить и марку их машины, и её примерную стоимость. Хорошо, пусть не любой, может быть, 8 человек из 10. То есть все нормальные люди, кроме разных оторванных от жизни фриков.

Это когнитивное искажение распространяется и на потенциальных эмигрантов. Сами они целыми днями думают, как бы уехать от злого Путина в солнечную Калифорнию, так что, по их мнению, и все остальные россияне тоже должны мечтать об американской зелёной карте или как там она правильно называется.

Вот забавная новость. Согласно исследованию Бостон Консалтинг Групп, 60% (!) российских айтишников готовы вот прямо завтра собрать барахло и уехать в условную Германию:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-30_rossiya_mozhet_ostatsya_bez

Исследователи из этой корпорации не первый раз уже провоцируют жёлтые заголовки в российских СМИ. Так, десять лет назад они подсчитали деньги на банковских счетах россиян, из чего поверхностные журналисты сделали ошибочные выводы о величине имущественного неравенства:

https://ruxpert.ru/Социальное_неравенство_в_России

Банальный житейский здравый смысл подсказывает, что 60% айтишников, якобы готовых завтра же уехать из России, совершенно невозможная величина.

Переезд в другую страну — очень серьёзное решение. В России сейчас нормой является нуклеарная семья: муж, жена и дети живут вместе, дедушки-бабушки живут в отдельных квартирах, но регулярно общаются со своими детьми и внуками. Эмиграция даёт на эту систему большую нагрузку: супругу айтишника надо искать работу в другой стране, детям надо приспосабливаться к незнакомым школам, а бабушки-дедушки остаются далеко за таможенным барьером. Эмигрант рискует остаться один. Довольно частая история уехавшего: жена ушла к более перспективному коллеге, дети выросли иностранцами и стесняются отца, общение с родителями ушло в скайп.

Проявляются и другие сложности. Недовольны современной «путинской Россией» обычно жадные до статуса люди, при этом статус-то как раз при переезде и понижается. Здесь ты был уважаемым человеком с отличной зарплатой, там — всего лишь гастарбайтер с акцентом. Обычно нужно потратить как минимум несколько лет, чтобы заработать в другой стране то положение, которое было уже в России до эмиграции:

https://ruxpert.ru/Эссе:Трогательная_история_поросёнка_Петра

Разумеется, всё вышеперечисленное — ещё не приговор. Пожить в другой стране всегда полезно для расширения кругозора, семейные проблемы актуальны не для всех, а зарплатные и карьерные перспективы иногда с лихвой перекрывают затраты на переезд. Многие эмигранты объективно выиграли от переезда — оставшись в России, они бы добились меньшего, чем за рубежом. Опять-таки, мы должны быть благодарны эмигрантам, так как русская диаспора за рубежом много делает для нашей страны — в том числе в разрезах научного обмена и деловых связей.

Вместе с тем, решение о переезде — это очень серьёзное, очень дорогостоящее решение. Предполагать, будто целых 60% айтишников готовы к эмиграции вот прямо завтра, большая наивность.

Проведу аналогию. Для работников неайтишных специальностей, условных мастеров по ремонту стиральных машин, вот уже много лет открыт простой способ улучшить своё благосостояние: переучиться на программиста. Сил на это требуется меньше, чем на эмиграцию, шансы на успех выше, негативных последствий в виде разрыва семейных и культурных связей нет. Вот ты сидел на корточках и крутил на ощупь мокрый крепёж, с трудом зарабатывая среднюю зарплату по региону, а вот ты переучился и зарабатываешь втрое больше, то отдыхая за большим столом из светлого дерева, то выходя поразмять ноги на срам-кабан.

Однако же давайте посмотрим вокруг. Много условных слесарей, логистов, пусть даже инженеров желают переучиваться на программистов? Во-первых, немного, не 60% и даже, пожалуй, не 10%. Во-вторых, если даже дать желающим переучиваться все условия, — вот тебе курсы, вот тебе стипендия, вот тебе вакансия после курсов, — большая их часть немедленно передумает. Так как окно возможностей открыто уже много лет, и раз до сих пор наши герои в это окно не пролезли, значит оно им не особо и надо.

То же самое мы наблюдаем и с эмиграцией. Айтишнику получить рабочую визу в какую-нибудь модную страну Запада совсем несложно: надо просто совершить ряд шаблонных действий, подробнейшим образом описанных в Рунете. Кто хотел, прошёл эту процедуру уже давно. Если условный айтишник говорит, что хочет эмигрировать, но ещё не начал оформлять документы, значит он эмигрировать не хочет.

Впрочем, невероятные 60% можно объяснить, если сформулировать вопрос немного иначе. «Хотели бы вы переехать в Калифорнию, в небольшой городок для миллионеров на берегу океана, с зарплатой в 25 тысяч долларов в месяц и со служебной виллой от работодателя, которая через 10 лет работы бесплатно перейдёт вам в собственность?». На такой вопрос многие честно ответят «да». Переезжать же в реальную Америку, с ритуалом поцелуя ботинка и прочими её перекосами, чудаков мало. В конце концов, на календаре 2021 год — удалённая работа выигрывает у физической эмиграции по всем статьям.