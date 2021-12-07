Мнение: Незадача

Штамм Омикрон вызывает уже до 1000 заражений в сутки в Великобритании, сообщил канал «Скай». Однако пока ни одного сообщения о смерти от этого штамма как не было, так и нет.

По всей видимости, баланс «летальность-заразность» у него сдвинут существенно в сторону именно заразности, что позволяет предположить: в скором времени о большинстве других штаммов можно будет забыть. Заболевание переходит в разряд легких и, как это теперь называется, «бессимптомных». То есть — обычная банальная простуда.

Возникает странный вопрос: а как теперь насчет пандемии? И, понятно, мер реагирования на неё? Вот так вот взять и отменить? Столько усилий и всё напрасно? С другой стороны, пандемия насморка и кашля — это как-то ну совсем несерьезно, таким пугать совсем будет сложно.

Можно, конечно, сделать вид, что все идет по-прежнему, и продолжить кошмарить население. Тем более, что за два года оно здоровее точно не стало, скорее, наоборот. Плюс остается вопрос, что будет с людьми, принявшими в себя «вакцины» – нельзя так просто ввести в себя непроверенные активные вещества и рассчитывать, что все обойдется. Так что неожиданностей может быть еще достаточно много. Но это отложенные последствия, они будут потом. Сейчас же актуальный вопрос — как продолжать террор, если повод для него заканчивается. Нужно отметить, что замещение всех прочих штаммов более заразным (и менее летальным) может произойти очень быстро. Два-три месяца, и всевозможные «Дельты» станут экзотикой, какой стал исходный «уханьский» штамм. Его уже давно нет.

Неудачно, конечно, получается. Только подошли к самому интересному (и самому главному), как вдруг выясняется, что мы победили. Страшный вирус самоликвидировался, вместо свирепого лесного волка, рвущего мирно пасущиеся стада, вдруг появилась миленькая чихуашка, которую ну крайне сложно представить страшным волкулаком. И как быть?

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