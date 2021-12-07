Переданные США патрульные катера типа Island включили в состав ВМС Украины – Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников и командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа вручили памятные знаки включения в состав ВМС командиру патрульного катера “Сумы” капитан-лейтенанту Никите Гречусе и командиру патрульного катера “Фастов” капитан-лейтенанту Сергею Щербине.

Эти патрульные катера типа Island были предоставлены Соединенными Штатами Америки в рамках материально-технической помощи.

Также сертификат на 12 легкобронированных автомобилей Hummer из рук Резникова и Неижпапы получил временно исполняющий обязанности командира 140-го центра специального назначения полковник Вадим Пастух.

Как отмечает Офис президента, глава страны Владимир Зеленский 6 декабря в онлайн-режиме тоже принял участие в передаче вооружения и техники военным частям в Одессе и других регионах Украины.

В частности, в Харькове армейцам были переданы сертификаты на бронированные автомобили “Козак-2М1”, танки Т-64, бронетранспортеры БТР-4.

Во время видеовключения с аэродрома в поселке городского типа Озерное Житомирской области состоялась передача сертификатов на модернизированный самолет Су-27 с повышенными боевыми характеристиками, учебно-боевой самолет L-39, вертолет Ми-8 и дооборудованный по стандартам НАТО военно-транспортный самолет Ан-26.

В Краматорске командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк передал военным сертификаты на 34 бронированных автомобиля “Козак-2М1”.

Военным в Киеве были переданы сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hummer, предоставленных США в пределах материально-технической помощи. Еще 15 сертификатов на подобные автомобили передали во Львове.

Контекст:

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-миллиметровая пушка и два пулемета, сообщало издание “Цензор.НЕТ”.

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия “Старобельск” и “Славянск”.

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе “избыточного оборонного оборудования” (Excess Defense Articles, EDA).

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