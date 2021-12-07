 

Группа СКАЙ сняла клип на балладу “Крила” – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео

07.12.2021, 10:58, Новости дня
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“Композиция рассказывает о сожженных крыльях, которые лирический герой потерял от любви, но вера в жизнь сильнее любых потерь”, – отмечается в релизе, предоставленном изданию “ГОРДОН” командой группы СКАЙ.

“Песня очень эмоциональная, и клип должен быть тоже таким, на грани, как говорится. Мы намеренно не заявляли крылья в клипе, потому что это было бы банально. Пусть фантазия зрителя дорисует необходимые фрагменты”, – прокомментировал премьеру фронтмен группы Олег Собчук.

На съемках клипа, режиссером которого стал Виктор Скуратовский, Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Во время съемок артистку также пришлось работать на фоне горящей ткани, высота которой составляла 12 м.

“Крила” можно назвать самой экстремальной и впечатляющей работой за всю историю группы СКАЙ”, – говорится в релизе.

“Эмоционально, пронзительно, изысканно, качественно”, – оценили ролик подписчики YouTube-канала группы.

ВИДЕОВидео: СКАЙ / SKAI / YouTube
Контекст:

Группа СКАЙ была основана в 2001 году в Тернополе. Ее бессменный фронтмен – Олег Собчук. За время своей деятельности коллектив выпустил пять альбомов. Последний на момент написания новости – “Нове життя” (2016).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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