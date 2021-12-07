“Такая сексуальная”, “Никогда не стареешь”. 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
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“Пришлось рискнуть всем в себе”, – написала она.
Берри отметила в посте певицу Cardi B и сопроводила его хештегом Bet It. Это название саундтрека “В синяках”, в котором Берри исполнила главную роль.
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“Такая сексуальная”, – заявил подписчик benfoster87.
“Люблю тебя. Ты никогда не стареешь”, – написал garyev0.
Контекст:
Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.
Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.
Фильм “В синяках”, о котором шла речь в посте, вышел в 2020 году.
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