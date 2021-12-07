Мужчины оказались самыми опасными распространителями коронавируса



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Новое исследование провели ученые Университета штата Колорадо в поддержку исполнительного искусства, которое значительно пострадало во время пандемии. Вокальные школы, концертные залы и Бродвейский театр вынуждены были прекратить свою деятельность либо работать с большими ограничениями. Специалисты решили выяснить, каков риск заражения окружающих во время пения, чтобы выработать рекомендации для исполнителей.

В научной работе участвовали 75 взрослых и детей разного пола и уровня вокальной подготовки. Добровольцев помещали в специальную камеру для отслеживания концентрации вирусных частиц в аэрозолях, которые попадают в воздух с дыханием, и каплях слюны. Участников попросили несколько спеть песню «Happy Birthday to you», а также поговорить вслух с разной громкостью.

Коронавирус на улице: шансы заражения

Чаще всего инфицирование происходит в закрытых помещениях и в транспорте, но не стоит думать, что открытое пространство полностью защищает вас от COVID-19.

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Результаты были ожидаемые: наибольшее количество вирусных частиц попадало в пространство именно во время пения, и их концентрациях была выше в аэрозолях у взрослых, чем у детей. В закрытых и плохо проветриваемых помещениях риск заражения увеличивается многократно.

Однако ученые сделали еще одно открытие: оказывается, больше всего вирусных частиц во время разговора или пения распространяют мужчины по сравнению с женщинами и детьми. По мнению авторов исследования, это может объясняться тем, что у мужчин больше объем легких.

«Исполнители очень верно поступили, прекратив свою деятельность в 2020 году, они определенно спасли жизни других. Теперь мы знаем, что когда человек поет или громко разговаривает, он выдыхает больше вирусных частиц», — сообщили авторы исследования. Они подчеркнули, что концерты и массовые мероприятия можно проводить при условии соблюдения масочного режима и наличия прививок у зрителей.