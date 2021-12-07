 

Цена газа в Европе поднялась выше 1,1 тыс. долларов

07.12.2021, 10:50, Новости дня
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник поднялась выше 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1104 долларов за тысячу кубометров, или 94,5 евро за МВт·ч (исходя из обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет порядка 5%.

Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.

29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.



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