Сервис соцопросов V-Project измерил отношение к введению сертификатов вакцинированных

Число противников введения сертификатов вакцинированных для доступа в общественные пространства в РФ существенно снизилось, свидетельствуют данные онлайн-опроса сервиса V-Project.

Опрос показывает снижение числа противников введения сертификатов как среди вакцинированых, так и невакцинированных граждан. Так, если 15 ноября 73,2% невакцинированных абсолютно не поддерживали введение сертификатов, то уже 29 ноября их количество оказалось на 5,1% меньше – 68,1%, сообщается на сайте сервиса.

Среди вакцинированных процент категорических противников введения обязательных сертификатов для доступа в общественные пространства снизилось с 39,9 до 35,1%.

Таким образом, среди вакцинированных граждан доля противников введения сертификатов оказалась на 33% меньше, чем среди невакцинированных.

При этом респонденты практически поровну разделились на тех, кто уже сделал прививку (51,3%) и тех, кто вакцинацию не проходил (48,7%).

Эти показатели соответствуют официальным данным сайта стопкоронавирус.рф, согласно которым по состоянию на начало декабря полную вакцинацию прошли более 60 млн граждан России, а вакцинацию первым компонентом – более 70 млн.

Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.