 

Китай пообещал контрмеры на решение США о бойкоте ОИ-2022

07.12.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай сделал США представление в связи с решением американской стороны о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, КНР примет решительные ответные меры, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», – передает РИА «Новости» слова дипломата. При этом он не уточнил, какие именно меры Китай намерен принять, подчеркнув лишь, что «США заплатят за ошибочные действия».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / В США признали отсутствие сговора между Трампом и Москвой в 2016 году

02.04 / США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

13.12 / В Киеве откроют около 200 точек по продаже хвойных деревьев

22.07 / Guardian – променял на туризм и шопинг — новые документы пролили свет на отказ Билла Клинтона от чая с королевой

28.05 / Алена Притула объяснила, почему решила продать “Украинскую правду” Томашу Фиале

04.12 / Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию

20.02 / Эксперт объяснил отказ суда в апелляции по делу Навального

20.01 / В центре Москвы за год закрылись более 200 кафе и ресторанов

15.12 / В РФ начали разработку ядерного буксира для полетов в дальний космос

04.11 / Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика