Китай пообещал контрмеры на решение США о бойкоте ОИ-2022

Китай сделал США представление в связи с решением американской стороны о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, КНР примет решительные ответные меры, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», – передает РИА «Новости» слова дипломата. При этом он не уточнил, какие именно меры Китай намерен принять, подчеркнув лишь, что «США заплатят за ошибочные действия».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».