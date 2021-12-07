Спасенный щенок смотрел на своего спасателя умоляющим взглядом, как будто просил: «Не покидай меня»

Одна из пользовательниц развлекательной площадки Тик Ток выложила ролик, который тронул всех зрителей. Девушка сняла на камеру, как реагировал щенок, ранее спасенный с дороги.

Она привезла собачку в свой дом. Малыш, вероятно, думал, что его хотят выкинуть, и у него началась паника.

Ролик тронул многих пользователей, которые оставили комментарии под ним:

@i.marina.1965

♬ оригинальный звук — I.marina.1965 Ирина

«Вы очень хорошо его успокоили, теперь малыш в безопасности»

«Этот поступок достоин уважения – вы человек с большим сердцем»

«Щенку очень повезло, теперь у него есть дом и любящая хозяйка»

«Наверное он все понял и теперь спокоен»