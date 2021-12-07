 

Спасенный щенок смотрел на своего спасателя умоляющим взглядом, как будто просил: «Не покидай меня»

07.12.2021, 10:44, Разное
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Одна из пользовательниц развлекательной площадки Тик Ток выложила ролик, который тронул всех зрителей. Девушка сняла на камеру, как реагировал щенок, ранее спасенный с дороги.

Она привезла собачку в свой дом. Малыш, вероятно, думал, что его хотят выкинуть, и у него началась паника.

Ролик тронул многих пользователей, которые оставили комментарии под ним:

@i.marina.1965

♬ оригинальный звук — I.marina.1965 Ирина

«Вы очень хорошо его успокоили, теперь малыш в безопасности»

«Этот поступок достоин уважения – вы человек с большим сердцем»

«Щенку очень повезло, теперь у него есть дом и любящая хозяйка»

«Наверное он все понял и теперь спокоен»



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