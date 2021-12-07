 

Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой

07.12.2021, 10:42, Разное
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В свои 39 лет Вера Брежнева является не только известной певицей, но и матерью двоих красавиц-дочерей. Старшей наследнице экс-участницы группы “ВИА Гра” исполнилось уже 20 лет, однако знаменитая мать не спешит делиться ее снимками в соцсетях. Многие поклонники артистки и не догадываются, что Соня выросла настоящей красавицей.

Свою старшую дочку Соню певица родила в 19 лет. Отцом девочки стал Виталий Войченко, с которым звезда так и не вступила в официальный брак. Вскоре после появления на свет наследницы Брежнева разошлась с отцом ее ребенка и вышла замуж за украинского бизнесмена. Михаил Киперман удочерил Соню, дал ей свою фамилию и стал отцом ее младшей сестренки Сары.

В этом году Соне Киперман исполнилось уже 20 лет. Несколько лет назад девушка перебралась за границу и теперь живет в США. За океаном наследнице знаменитости удалось добиться кое-каких успехов. Соня учится в престижной школе Ojai Valley School и может похвастаться эпизодической ролью в знаменитом сериале “Дневники вампира”. Кроме того, девушка пробует себя в модельном бизнесе.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Соня Киперман, снимками которой не спешит делиться звездная мать, выросла настоящей красоткой. Блондинка с яркими чертами лица, обворожительной улыбкой и изящными формами, очевидно, унаследовала внешность от прославленной родительницы. Дочка артистки нечасто делится своими фото в “Инстаграм”. Зато неизбалованные активностью подписчики девушки щедро осыпают комплиментами ее редкие кадры и указывают на сходство с мамой.

Накануне Соня опубликовала новые фотографии в свой инстаграм-аккаунт. Наследница звезды предстала перед пользователями в маленьком черном платье, плотно обтягивающем природные изгибы. Более того, это далеко не первое фото, где Соня открыто демонстрирует свою фигуру. Девушка не стесняется делиться в “Инстаграм” снимками в купальниках, коротких топах и платьях мини.



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