48-летняя Клум показала голую грудь и пах
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Модель выбрала модель, выкат которой находится низко, а шлейки прикрывают только соски. Нижняя часть боди обнажает пах. В руке Клум – массивная штанга.
“Готова к неделе. Вперед!” – написала она.
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Контекст:
Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
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