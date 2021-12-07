 

48-летняя Клум показала голую грудь и пах

07.12.2021, 10:10, Новости дня
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Модель выбрала модель, выкат которой находится низко, а шлейки прикрывают только соски. Нижняя часть боди обнажает пах. В руке Клум – массивная штанга.

“Готова к неделе. Вперед!” – написала она.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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