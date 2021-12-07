Марченко считает работу налоговой службы самой эффективной за последние 10 лет

“Объективные цифры и факты свидетельствуют, что в последние 1,5 года налоговая служба значительно прибавила в эффективности. Я более того скажу, за последние, наверное, 10 лет, если сравнить с предыдущими руководителями налоговой службы. Сейчас налоговая служба работает более качественно и эффективно”, – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что разделяет вопросы отставки первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и врио главы Госналоговой, а также обысков в управлениях службы и эффективности работы налоговой, так как “проведение обысков, вручение подозрений, обвинений – это вопрос правоохранительной системы”.

По словам Марченко, за 11 месяцев 2021 года налоговая служба собрала на 30 млрд грн больше, чем запланировано, и примерно на 92 млрд больше, чем в прошлом году. Он также констатировал за этот период по сравнению с прошлым годом практически 30% прироста НДС, 54% прироста налога на прибыль и 16% по акцизу.

Министр также отметил, что перевыполнить по доходам плановые показатели бюджета удалось во многом именно благодаря фискальной системе, так как “с точки зрения экономических перспектив у нас нет особого экономического бума”.

Контекст:

Правительство в декабре 2018 года разделило ГФС (Государственную фискальную службу) на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

С апреля 2020 года Госналоговую почти год возглавлял Алексей Любченко. В мае 2020-го Верховная Рада назначила Любченко первым вице-премьером – министром экономики Украины, а врио главы налоговой стал замглавы ведомства Евгений Олейников.

3 ноября СМИ сообщили, что у Любченко, которого Рада в тот день отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у Олейникова и в центральном аппарате ГНС проходят обыски.

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома и по месту работы в министерстве следственные действия не проводили. “То, что происходит, не имеет ко мне отношения”, – подчеркнул он.

В налоговой службе рассказали, что обыски связаны с нарушениями налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. Госналоговая в декабре 2020-го и январе 2021 года проводила собственную проверку управления ГНС в Полтавской области “по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности”, в том числе по предприятиям, которые являются фигурантами в уголовном производстве.

Позднее в СБУ и НАБУ сообщили, что обыски в налоговой прошли в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением. “Схема заключалась в “покрывании” мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям”, – заявили правоохранители.

По словам Олейникова, обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий. Чиновник заверил, что все средства, которые были найдены у него дома, полностью соответствуют декларации.

25 ноября 2021 года Кабмин Украины уволил Олейникова “согласно поданному заявлению”. Правительство назначило врио главы Госналоговой службы другого замглавы ведомства – Михаила Титарчука.

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