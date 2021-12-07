 

Работникам ночных смен лучше питаться днем

07.12.2021, 10:05, Разное
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Ночная работа опасна для здоровья, из-за нее развивается приобретенный диабет второго типа, ожирение и болезни сердца, например, мерцательная аритмия. Во многом эти проблемы связаны с нарушением обмена глюкозы — главного сахара в организме человека. Его уровень заметно повышается у людей, которые едят ночью. 

Это оказалось связано с циркадными ритмами — циклическими колебаниями активности нашего тела. Дело в том, что каждому веществу и процессу в организме выделено свое место и время, также важен и порядок. Нынешнее исследование показало, что сбой режима питания с дневного на ночной, приводит к повышению уровня глюкозы. 

Чем грозит ожирение?

Если вы все еще утешаете себя народной мудростью “хорошего человека должно быть много”, для вас плохие новости. 

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«Исследование подтверждает идею о том, что время приема пищи важно для здоровья, в частности уровня сахара в крови. Это особенно актуально для работников ночных смен, поскольку они обычно едят в темное время суток» — сказала соавтор исследования доктор медицинских наук Сара Л. Челлаппа.

При этом оказалось, что нет смысла есть ночью, чтобы поддержать уровень энергии. Циркадные ритмы для этого показателя оказались неизменными. Также ночная работа не повлияла на выработку кортизола — главного гормона стресса. 

Более ранние исследования показали, что ночные перекусы и пристрастие к вредной пище негативно сказываются на работоспособности людей днем. А люди, которые больше едят утром, меньше набирают вес, чем любители заглянуть в холодильник на ночь. Эти результаты также оказались связаны с циркадными ритмами.



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