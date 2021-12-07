Спасатели выяснили местоположение тел 13 погибших в «Листвяжной»

Местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» установлено, ведется поиск еще двух, сообщил источник в экстренных службах.

«К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщили в администрации губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, два человека, пострадавших на шахте «Листвяжная», остаются в больнице.

«На 12.00 7 декабря на лечении в стационарах Кузбасса находятся два человека (один горноспасатель, один шахтер). На амбулаторном лечении – 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов – пять шахтеров и три спасателя», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.