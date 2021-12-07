 

Спасатели выяснили местоположение тел 13 погибших в «Листвяжной»

07.12.2021, 10:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» установлено, ведется поиск еще двух, сообщил источник в экстренных службах.

«К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщили в администрации губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, два человека, пострадавших на шахте «Листвяжная», остаются в больнице.

«На 12.00 7 декабря на лечении в стационарах Кузбасса находятся два человека (один горноспасатель, один шахтер). На амбулаторном лечении – 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя). Сняты с амбулаторного наблюдения восемь пациентов – пять шахтеров и три спасателя», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Кроссовер Audi Q5 E-Tron проходит тестовые заезды

04.09 / По факту гибели сбежавшего воспитанника интерната на Сахалине началась проверка

28.10 / Названы причины крушения Ан-26 на Украине

14.03 / В РФ разработали лекарства против устойчивости к антибиотикам

20.11 / Das Erste – убийство норок в связи с коронавирусом стоило кресла датскому министру

02.09 / Производитель напитков заявил об увеличении потребления элитного алкоголя в мире

23.08 / Вышло первое обновление для умных часов Samsung Galaxy Watch4

09.10 / Автомобиль Атамбаева обстреляли после митинга в Бишкеке

24.08 / Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

08.03 / Россиянам напомнили о преимуществах статуса предпенсионера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика