Российский рынок акций открылся ростом

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07.12.2021, 10:04, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов.

Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,33%, до 3860,83 пункта, а индекс РТС – на 0,89%, до 1636,54 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.03 индекс Мосбиржи находился на отметке 3863,63 пункта (+1,41%), индекс РТС – на уровне 1644,34 пункта (+1,4%).



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