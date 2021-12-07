Россиянам посоветовали купить ряд продуктов к новогоднему столу заранее

Лучше заранее обдумать, что будет на новогоднем столе, и за несколько недель купить те продукты, которые сохранят свои свойства до готовки на праздник, сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев.

Золотарев отметил, что в конце декабря в магазинах обычно образуются большие очереди, поэтому откладывать покупки на последние предпраздничные дни в условиях пандемии может оказаться опасным для здоровья, передает радио Sputnik.

«Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года», – считает врач.

Он перечислил продукты, которыми можно начинать запасаться в начале декабря. По его словам, они сохранят свои свойства и не причинят вреда организму, даже если купить их за месяц до застолья.

«Рекомендую обратить внимание на икру. Это яркий «представитель» новогоднего стола, и если вы приобретете ее сегодня, она спокойно доживет до праздника. Как и оливки, которые вместе с икрой подвержены подорожанию ближе к Новому году. Горошек, кукуруза, другие консервы также доживут до праздника. Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня», – считает Золотарев.

За две недели до Нового года он советует покупать соленую рыбу, а также копченые продукты: «Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника».

Он напомнил также о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в магазинах.

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