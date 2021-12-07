 

СПЧ призвал амнистировать граждан, вовремя не сообщивших о местах расположения выгребных ям

07.12.2021, 9:51, Разное
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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение к главе государства с просьбой применить амнистию в отношении граждан, не сообщивших до 1 декабря 2021 года о местах расположения выгребных ям на своих участках.

– Прежде всего я хотел бы обратить внимание коллег на тот факт, что большинство выгребных ям в стране находится в небольших населённых пунктах: райцентрах и сёлах, где не всегда есть интернет, электричество или даже радиоточка. Поэтому не все их жители даже знали о новом законе, в конце концов, призываю наших коллег из парламента и силовых структур быть людьми и не портить наступающие праздники, – заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

По инициативе другого члена совета – Владимира Соловьёва, было инициировано обращение к депутатам Госдумы с предложением перенести действие закона на один год. В случае согласия парламентариев граждане обязаны сообщить о точных координатах своих выгребных ям до 1 декабря 2022 года.

Закон об обязанности граждан оказывать содействие военным по инициативе Минобороны был принят в сентябре этого года. В ведомстве сочли информацию о месте расположения выгребных ям представляющей государственную тайну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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