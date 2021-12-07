Байден пообещал Путину «долгий разговор» об Украине

Во вторник между президентами США и РФ состоится телефонный разговор, передаёт CBS News со ссылкой на Белый дом. Как отмечается в материале, в ходе этой беседы Джо Байден намерен вновь заявить о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединённых Штатов.

Как заявил президент Байден, он сделает так, чтобы, цитирую, «России было очень, очень сложно вторгнуться в соседнюю Украину». В новом докладе разведки, оказавшемся в распоряжении CBS, говорится, что Москва мобилизует 175 тысяч военных для возможного вторжения в начале 2022 года.

В пятницу вечером президенту, когда он покидал Белый дом, отправляясь в Кэмп-Дэвид, задали вопрос о намерениях российского лидера Владимира Путина.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы уже давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор. Посмотрим.

Корреспондент CBS News в Белом доме Кристина Руффини занимается освещением иностранных дел. Что Белый дом делает, чтобы не допустить потенциального международного кризиса в сфере безопасности?

КРИСТИНА РУФФИНИ, корреспондент CBS News: Джейми, буквально только что Белый дом опубликовал вот это заявление, в котором говорится, что оба лидера — президент Путин и президент Байден — проведут телефонный разговор во вторник.

В нём также сообщается, что «президент Байден подчеркнёт обеспокоенность США из-за активности российских военных на границе с Украиной и вновь заявит о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединённых Штатов».

Официальный представитель Совета национальной безопасности уже заявил об их глубокой озабоченности в связи с доказательствами того, что РФ активизировала планирование военных действий на Украине, которые будут предприняты, возможно, уже к началу следующего года.

Один из чиновников администрации заявил CBS News, что РФ намерена мобилизовать в два раза больше военных в этот спорный восточный регион Украины.

Не забывайте, что РФ удерживает некоторые части этой страны с 2014 года, когда она аннексировала Крым*.

Министра обороны Ллойда Остина сегодня также спросили: поскольку Украина не входит в НАТО, что США будут делать, если РФ продолжит своё вторжение.

Он заявил, что не хотел бы рассуждать о гипотетических ситуациях, однако добавил, что США сделают так, чтобы у Украины были средства для самообороны. Он также сказал, что, по его мнению, возможности для дипломатии всё ещё существуют. Джейми.

Мы внимательно следим за происходящим. Кристина Руффини, спасибо.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).