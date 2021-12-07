Зеленский заявил, что до 2023 года все ветераны войны на Донбассе получат квартиры

По словам президента, в следующем году “впервые с 2014 года будет полностью закрыта очередь на квартиры для ветеранов”.

“А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих. Мы гордимся ими всеми”, – заявил Зеленский.

29 августа на встрече с родственниками погибших защитников Украины Зеленский заявлял о намерении в 2022 году “закрыть всю очередь” относительно компенсаций за жилье для семей погибших на Донбассе и ветеранов войны.

В сентябре Зеленский подписал указ о необходимости предусмотреть в государственном бюджете 2022 года финансирование жилищных программ для ветеранов войны и родственников погибших защитников Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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