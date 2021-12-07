За сутки от коронавируса привились почти 190 тыс. украинцев

Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизирован 115 661 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (89 584), Sinovac (68 227) и Moderna (30 947).

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 826 163 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 921 738 человек. В общей сложности сделано 25 747 899 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2015293298633765

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

—