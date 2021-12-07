 

За сутки от коронавируса привились почти 190 тыс. украинцев

07.12.2021, 9:24, Новости дня
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Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизирован 115 661 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что вчера прививали вакцинами Pfizer (89 584), Sinovac (68 227) и Moderna (30 947).

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 826 163 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 921 738 человек. В общей сложности сделано 25 747 899 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2015293298633765

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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