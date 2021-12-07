“Пушистые гирлянды”. Под Киевом наблюдали красивое погодное явление

Как пояснили метеорологи, кристаллическая изморозь – это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда. Такая изморозь появляется преимущественно ночью. Для ее появления нужно безоблачное небо во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки.

“Во время оседания на ветвях деревьев и проволоке имеет вид пушистых гирлянд, которые легко осыпаются во время встряхивания”, – говорится в сообщении.

Чаще такая изморозь образуется при температуре воздуха от -10 до -25 °С, но может появляться и при более низкой или высокой температуре, вследствие перехода водяного пара в лед при испарении капель тумана или дымки.

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Контекст:

Синоптики предупредили, что на этой неделе в большинстве регионов Украины будут высокая влажность, туман, мокрый снег и дожди разной интенсивности.

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