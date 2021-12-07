 

Маск предсказал многократное экономическое превосходство Китая над США

07.12.2021, 9:18, Новости дня
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Размер экономики Китая в скором времени превысит экономику США в два-три раза, сообщил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск.

Он отметил, что «с давних пор» США были крупнейшей экономикой мира. «Теперь мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир», – передает РИА «Новости» слова Маска в интервью на видеоконференции, организованной Wall Street Journal.

Предприниматель добавил, что большое число представителей власти Китая выросли с чувством, что экономика страны «небольшая», а c КНР «обращались бесцеремонно». При этом Маск подчеркнул, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем хорошие отношения.

«Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы – люди», – отметил он.

Ранее основатель Tesla Илон Маск опроверг информацию, что электрокары используются для шпионажа в Китае или любой другой стране. «У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись», – сказал он. 

Напомним, китайские власти решили ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности. 



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