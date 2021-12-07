Тиктокеры сожгли баню и сарай учителя под Красноярском

Двух 15-летних школьников, подозреваемых в поджогах на дачном участке местного жителя, задержали в поселке Памяти 13 Борцов, сообщил краевой главк МВД.

В полицию от МЧС поступил материал проверки по факту пожара, после чего была установлена причастность к поджогу двух подростков: один проживает в Красноярске, второй – в поселке, сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что школьники из хулиганских побуждений облили бензином и подожгли баню и сарай, сумма материального ущерба составила 100 тыс. рублей. Затем несовершеннолетние пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке, однако их действия не были доведены до конца, так как дом был вовремя потушен прибывшими сотрудниками пожарной части», – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, школьники устраивали поджоги дома учителя физики ради видео для TikTok.

Сами подростки отрицают причастность. Возбуджено уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в поселке Ольховка Курганской области местный житель поссорился со знакомыми во время распития алкоголя и сжег дом вместе с ними.