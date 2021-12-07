Коктебельский специалитет в качестве подарка

Дарить качественные алкогольные напитки стало в наше время хорошей традицией. Ведь качественный элитный коньяк не только демонстрирует ваше искреннее расположение, но и располагает к доброй дружеской беседе. Иностранные коньяки уже не в моде, а из отечественных, конечно, стоит выбирать классику, проверенную временем, например коньяки из Коктебеля, ведь это старейшее в стране производство этого удивительного напитка.

Гарантия удачного первого впечатления — упаковка. Коньяки раньше было принято презентовать в холщовых мешочках или специальных праздничных пакетах. Теперь же у хороших производителей выдержанный коньяк выпускается в специальных подарочных коробках, как например, 15-летний “Коктебель”. Черный кейс с золотым тиснением и летящим ангелом сразу даст понять адресату вашего подарка, что вы не экономили при выборе и цените его очень высоко. Коньяки же еще большей выдержки, например 25– и 30-летний выпускаются ограниченными партиями в специальных деревянных коробках с атласным ложементом, что само по себе создает представление о высочайшем уровне подарка.

Иногда может показаться, что просто бутылки хорошего коньяка мало и нужно что-то еще. В таких случаях уместно вспомнить классическое правило “четырех си” — cognac, coffee, chocolate, cigar – и дополнить бутылочку коктебельского чем-нибудь из этого набора: либо дорогим кофе, либо плиткой элитного горького шоколада, либо благородной сигарой, если ваш адресат курит. И то, и другое, и третье считается эталонным сопровождением к хорошему коньяку, способным подчеркнуть и усилить ощущения от богатства его букета.

Еще одной идеей подарка для гостеприимного дома с новогодней компанией может стать линейка коньяков одного коньячного дома, ведь у серьезных производителей всегда есть и ординарные коньяки, и очень старые сорта. Выставленные на праздничный стол 7-летний, 11-летний, 15-летний, а также раритетные 25– и 30-летний коньяки из Коктебеля не только станут главным его украшением, но и позволят гостям устроить сравнительную дегустацию с обменом мнениями.

И, наконец, еще одним беспроигрышным дополнением к новогоднему подарку в виде бутылки коньяка могут стать коньячные аксессуары. Среди наиболее популярных — специальные коньячные бокалы-снифтеры, лучше раскрывающие гамму запахов и вкусов, маленькие гравированные фляжечки для любимого напитка в дорогу, хрустальные графины, позволяющие оценить янтарные переливы цвета напитка, и многое другое.