 

Коктебельский специалитет в качестве подарка

07.12.2021, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дарить качественные алкогольные напитки стало в наше время хорошей традицией. Ведь качественный элитный коньяк не только демонстрирует ваше искреннее расположение, но и располагает к доброй дружеской беседе. Иностранные коньяки уже не в моде, а из отечественных, конечно, стоит выбирать классику, проверенную временем, например коньяки из Коктебеля, ведь это старейшее в стране производство этого удивительного напитка.

Гарантия удачного первого впечатления — упаковка. Коньяки раньше было принято презентовать в холщовых мешочках или специальных праздничных пакетах. Теперь же у хороших производителей выдержанный коньяк выпускается в специальных подарочных коробках, как например, 15-летний “Коктебель”. Черный кейс с золотым тиснением и летящим ангелом сразу даст понять адресату вашего подарка, что вы не экономили при выборе и цените его очень высоко. Коньяки же еще большей выдержки, например 25– и 30-летний выпускаются ограниченными партиями в специальных деревянных коробках с атласным ложементом, что само по себе создает представление о высочайшем уровне подарка.

Иногда может показаться, что просто бутылки хорошего коньяка мало и нужно что-то еще. В таких случаях уместно вспомнить классическое правило “четырех си” — cognac, coffee, chocolate, cigar – и дополнить бутылочку коктебельского чем-нибудь из этого набора: либо дорогим кофе, либо плиткой элитного горького шоколада, либо благородной сигарой, если ваш адресат курит. И то, и другое, и третье считается эталонным сопровождением к хорошему коньяку, способным подчеркнуть и усилить ощущения от богатства его букета.

Еще одной идеей подарка для гостеприимного дома с новогодней компанией может стать линейка коньяков одного коньячного дома, ведь у серьезных производителей всегда есть и ординарные коньяки, и очень старые сорта. Выставленные на праздничный стол 7-летний, 11-летний, 15-летний, а также раритетные 25– и 30-летний коньяки из Коктебеля не только станут главным его украшением, но и позволят гостям устроить сравнительную дегустацию с обменом мнениями.

И, наконец, еще одним беспроигрышным дополнением к новогоднему подарку в виде бутылки коньяка могут стать коньячные аксессуары. Среди наиболее популярных — специальные коньячные бокалы-снифтеры, лучше раскрывающие гамму запахов и вкусов, маленькие гравированные фляжечки для любимого напитка в дорогу, хрустальные графины, позволяющие оценить янтарные переливы цвета напитка, и многое другое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Фонд спасения: лечение детей с редкими заболеваниями выходит на новый уровень

09.09 / “Ребенок не удержал бы его от «девочки-виденья»”. Почему распался брак Ирины Селезневой и Максима Леонидова

27.04 / Мнение: Русские: отсутствие минимальной солидарности

11.07 / Диетолог Алексей Ковальков назвал самый опасный для женщин тип ожирения

11.12 / PornHub полностью перейдёт на платёжную систему «Мир»

24.03 / Мнение: Детский парк про героев советских мультфильмов открылся на ВДНХ

31.05 / Советскому табурету подарили новую жизнь – теперь его просто не узнать: особенно привлекает золото на ножках (фото)

02.03 / Настасья Самбурская устроила «бомж-стайл» вечеринку в честь дня рождения

23.03 / Сверхдальние комплексы РЭБ оглушили американский Boeing RC-135W при подлете к границе России

30.09 / Малышева назвала лучший цитрус для борьбы с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика