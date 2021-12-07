 

Парализованное тело, страшная болезнь, вторая личность: что пришлось пережить дочери Валерия Ободзинского

07.12.2021, 9:11, Разное
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Известный советский певец Валерий Ободзинский скончался 26 апреля 1997 года. После себя Валерий Владимирович оставил не только замечательные песни, которые до сих пор напевают многие россияне, но и двух дочерей. Младшая наследница артиста, названная в честь знаменитого отца, призналась, что страдает от раздвоения личности. Более того, женщина считает, что заболевание передалось ей от прославленного родителя.

Исполнитель хита “Эти глаза напротив” был официально женат один раз. В браке певца с Нелли Кучкильдиной на свет появились две его дочери: Анжелика и Валерия. Но в 80-х годах семейному счастью пришел конец. Ободзинский, который страдал от алкоголизма, оставил жену, карьеру, и провел последние годы жизни рядом с новой возлюбленной – поклонницей его творчества Анной Есениной.

Накануне в программе “Пусть говорят” близкие артиста вспомнили о странностях в его поведении. Концертный директор исполнителя Александр Федоров заявил, что Валерий Владимирович часто менялся до неузнаваемости, становясь совершенно другим человеком. А дочь певца Валерия отметила, что знаменитый отец часто говорил о себе со стороны. Женщина считает, что так у родителя проявлялись признаки раздвоения личности. Кому, как не ей, знать об этом наверняка. Ведь Валерия страдает таким же заболеванием.

Панина-Ободзинская призналась, что живет с раздвоением личности долгие годы. Женщина рассказала, что однажды у нее парализовало все тело и пошли слезы. Но это состояние резко сменилось другим: уверенным, сильным. Прошло много лет, прежде чем Валерия смогла осознать происходящее и побороть свою вторую личность.

В подростковом возрасте личность наследницы артиста окончательно раскололась на женскую и мужскую: в ней жили Лера и Брайан. В 17-летнем возрасте Валерия поняла, что вторая сущность практически полностью вытеснила первую. Справиться с Брайаном Паниной-Ободзинской помогла возложенная на нее ответственность: отец просил ее присмотреть за мамой и сестрой. Чтобы победить недуг, наследница Ободзинского до сих пор работает с психологом и проходит терапию.



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