Парализованное тело, страшная болезнь, вторая личность: что пришлось пережить дочери Валерия Ободзинского

Известный советский певец Валерий Ободзинский скончался 26 апреля 1997 года. После себя Валерий Владимирович оставил не только замечательные песни, которые до сих пор напевают многие россияне, но и двух дочерей. Младшая наследница артиста, названная в честь знаменитого отца, призналась, что страдает от раздвоения личности. Более того, женщина считает, что заболевание передалось ей от прославленного родителя.

Исполнитель хита “Эти глаза напротив” был официально женат один раз. В браке певца с Нелли Кучкильдиной на свет появились две его дочери: Анжелика и Валерия. Но в 80-х годах семейному счастью пришел конец. Ободзинский, который страдал от алкоголизма, оставил жену, карьеру, и провел последние годы жизни рядом с новой возлюбленной – поклонницей его творчества Анной Есениной.

Накануне в программе “Пусть говорят” близкие артиста вспомнили о странностях в его поведении. Концертный директор исполнителя Александр Федоров заявил, что Валерий Владимирович часто менялся до неузнаваемости, становясь совершенно другим человеком. А дочь певца Валерия отметила, что знаменитый отец часто говорил о себе со стороны. Женщина считает, что так у родителя проявлялись признаки раздвоения личности. Кому, как не ей, знать об этом наверняка. Ведь Валерия страдает таким же заболеванием.

Панина-Ободзинская призналась, что живет с раздвоением личности долгие годы. Женщина рассказала, что однажды у нее парализовало все тело и пошли слезы. Но это состояние резко сменилось другим: уверенным, сильным. Прошло много лет, прежде чем Валерия смогла осознать происходящее и побороть свою вторую личность.

В подростковом возрасте личность наследницы артиста окончательно раскололась на женскую и мужскую: в ней жили Лера и Брайан. В 17-летнем возрасте Валерия поняла, что вторая сущность практически полностью вытеснила первую. Справиться с Брайаном Паниной-Ободзинской помогла возложенная на нее ответственность: отец просил ее присмотреть за мамой и сестрой. Чтобы победить недуг, наследница Ободзинского до сих пор работает с психологом и проходит терапию.