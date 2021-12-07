Юрий Лоза раскритиковал стратегию Яна Непомнящего в партии с Магнусом Карлсеном

Российский музыкант Юрий Лоза подверг беспощадной критике стратегию гроссмейстера Яна Непомнящего, который проиграл 8-ю партию в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

По словам музыканта, россиянин должен был ходить лошадью на 14-м ходе. По его мнению, большинство российских гроссмейстеров ничего не добились в жизни и только и умеют, что передвигать фигуры по доске.

Музыкант отметил, что многие из них, выучив однажды какой-то приём в шахматной школе, повторяют его до старости. Также Юрий Лоза заявил, что если бы его пустили на главный шахматный турнир мира, он бы выиграл его «какие бы ни выпали карты».

– Я каждый день с мужиками играю – то в шахматы, то в «Чапаева», то в домино. Вот уже почти 30 лет. А этот молокосос где тренировался? Какого-то там Карлсона (Карлсена – прим. ред.) одолеть не может. Ещё бы Чиполлине с Буратиной слил. Я смотрел онлайн-трансляцию матча. Кричал ему «лошадью ходи, лошадью!» Он не послушался и проиграл. Туда и дорога. Лично я в шахматы кого хочешь могу обыграть, даже если на руках одни шестёрки и ни одного козырного туза, – прокомментировал партию Юрий Лоза.

По итогам 8 партий Ян Непомнящий проигрывает Магнусу Карлсену два очка. Он проиграл две партии, в остальных случаях гроссмейстеры сыграли вничью.

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