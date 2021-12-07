 

Юрий Лоза раскритиковал стратегию Яна Непомнящего в партии с Магнусом Карлсеном

07.12.2021, 9:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский музыкант Юрий Лоза подверг беспощадной критике стратегию гроссмейстера Яна Непомнящего, который проиграл 8-ю партию в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

По словам музыканта, россиянин должен был ходить лошадью на 14-м ходе. По его мнению, большинство российских гроссмейстеров ничего не добились в жизни и только и умеют, что передвигать фигуры по доске.

Юрий Лоза: российские шахматисты не умеют играть в шахматыМузыкант отметил, что многие из них, выучив однажды какой-то приём в шахматной школе, повторяют его до старости. Также Юрий Лоза заявил, что если бы его пустили на главный шахматный турнир мира, он бы выиграл его «какие бы ни выпали карты».

– Я каждый день с мужиками играю – то в шахматы, то в «Чапаева», то в домино. Вот уже почти 30 лет. А этот молокосос где тренировался? Какого-то там Карлсона (Карлсена – прим. ред.) одолеть не может. Ещё бы Чиполлине с Буратиной слил. Я смотрел онлайн-трансляцию матча. Кричал ему «лошадью ходи, лошадью!» Он не послушался и проиграл. Туда и дорога. Лично я в шахматы кого хочешь могу обыграть, даже если на руках одни шестёрки и ни одного козырного туза, – прокомментировал партию Юрий Лоза.

По итогам 8 партий Ян Непомнящий проигрывает Магнусу Карлсену два очка. Он проиграл две партии, в остальных случаях гроссмейстеры сыграли вничью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Домашний спортзал: как правильно выбрать инвентарь и организовать пространство (советы профи)

30.12 / Спецслужбы Китая отчитались об уничтожении троллейбусной системы Москвы

03.11 / Цены просто ураган

25.06 / Распни Ефремова

20.06 / Oscar de la Renta выпустила новый аромат Alibi, разработанный Фернандо Гарсией и Лаурой Ким. Лицом бренда стала российская модель Ирина Шейк

16.06 / Косметолог рассказала, как правильно загорать, и кому нельзя это делать

03.09 / В бундестаге оценили вероятность остановки строительства “Северного потока – 2”

05.11 / Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок

02.11 / Нечистая сила на страже христианских порядков

25.11 / Мнение: Бедность и преступность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика