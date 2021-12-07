Первый предвыборный митинг Земмура прошёл успешно, но ему предстоит ещё долгий путь

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур с успехом провёл первый предвыборный митинг, который посетило свыше 10 тысяч человек, рассказал в эфире BFM TV главный редактор Le Nouvel Observateur Матьё Круассандо. Несмотря на политическую изоляцию и драки, возникающие в толпе, бывший журналист оказался неплохим оратором и смог организовать красочное мероприятие, однако, по мнению обозревателя, ему и его команде ещё предстоит долгий путь, чтобы заслужить уважение.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Вчера в Вильпенте прошёл первый митинг Эрика Земмура, на котором присутствовало по крайней мере 10 тысяч человек. Как вы оцениваете это мероприятие?

МАТЬЁ КРУАССАНДО, главный редактор Le Nouvel Observateur: Честно, это успех. Ему удалось провести успешный митинг. Он развеял сомнения по поводу формы и содержания. По поводу формы, потому что было много народу, и не всем кандидатам, надо сказать, удаётся привлечь в конференц-зал 10 тысяч человек. Также по форме, потому что у митинга была динамика, флаги, красивые кадры. Мимоходом задаёшь себе вопросы: сколько это стоило и кто оплатил. Наконец, по форме, потому что он (Земмур. — ИноТВ) оказался довольно хорошим оратором, а не только отличным журналистом. Публицист прошёл превращение и стал кандидатом, которого противники сейчас должны воспринимать серьёзно, потому что все, кто надеялся, что он сорвётся, взорвётся под давлением, оказались не правы.

По содержанию его речь не содержала никаких больших сюрпризов, но новым был акцент на экономику и образование. Маленькая зарплата, малые предприятия, всё это понятно… И потом, как я сказал, школа, а позже возникла иммиграция. В целом он обобщил свою новую позицию в одном принципе, который теперь широко известен: это «кандидат против великого деклассирования и великого замещения». Вот политическая идея и в целом политический акт, который он выдвинул вчера.

Единственный минус — это его первые ряды. Вы видели, кто там был. Эрик Земмур по-прежнему остаётся в изоляции в политическом плане. Кристин Бутен, Жан-Фредерик Пуассон, Жоаким Сон-Форже…

КРИСТОФ МЕЛЕ: Эрик Нолло?

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Эрик Нолло… Это всё же скорее напоминает телепередачу, чем правительство.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Теперь про стиль? Он очень решительно нападает на некоторых своих противников.

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Да, очень много словесных оскорблений. Кандидат сам это признал: он грубит, потому что, как он сказал, «увлечён». Политические лидеры, судьи, журналисты-активисты, не говоря уже о его противниках — все немного получили нагоняй, даже если на секунду показалось, что он умерил свой пыл, послушайте:

ЭРИК ЗЕММУР, кандидат на президентских выборах: Это особенное обязательство, потому что мы не собираемся ни с кем бороться. В отличие от наших противников, полных ненависти и презрения, мы не будем сражаться против отдельных людей.

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Но его обычная риторика быстро вернулась, послушайте (смеётся).

ЭРИК ЗЕММУР: Мы оставим на витрине этот пластиковый манекен, этого робота, который блуждает в зеркальном лабиринте, эту маску без лица, которая уродует наши лица. Мы позволим этому подростку вечно искать себя.

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Это про Эммануэля Макрона. Но Валери Пекресс также получила нагоняй. «Она обещает всё, но ничего не выполнит», — заявил он, она и все республиканцы. Единственное исключение, надо сказать, — «его друг», как он говорит, Эрик Сьотти — и здесь мы видим подмигивание электорату, — а также Марин Ле Пен, которую он ни разу не называет по имени. Эрик Земмур даже обращает особое внимание на то, чтобы говорить «Национальный фронт», а не «Национальное объединение», как будто он обращается к ностальгии по отцу, чтобы лучше избавиться от дочери.

КРИСТОФ МЕЛЕ: А как же насилие, также во время митинга?

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Да, угрозы в адрес журналистов, а затем насилие в отношении протестующих из ассоциации SOS Racisme. Мы видим на этих кадрах, настоящая потасовка, а активиста в белом бьют кулаками. Мы хорошо видим, что есть провокация и реакция на неё, и всё это, очевидно, не контролируется.

КРИСТОФ МЕЛЕ: Он действительно провозгласил во время этого митинга…

МАТЬЁ КРУАССАНДО: Да, что он не расист. В то время как на других митингах при таком поведении людей обычно оттаскивают службы правопорядка. Здесь, это сами активисты, очень жестокий мордобой. И мы видим, что хотя этот митинг прошёл успешно, Эрику Земмуру и его сторонникам предстоит ещё долгий путь, прежде чем их начнут уважать и считать достойными уважения.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Мы напоминаем, что завтра Эрик Земмур будет гостем Жан-Жака Бурдена. Мы вас ждём на BFM TV снова в четверг в 16 часов на пресс-конференции Эммануэля Макрона, на которой он объявит о председательстве Франции в Евросоюзе. Это будет особый выпуск с 14:30. Спасибо, Матьё.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.