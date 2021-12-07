Европейский супертанк рискует опоздать на 10 лет и появиться только к 2045 году

Супертанк совместного производства Германии и Франции должен быть готов к 2035 году, однако не факт, что так и будет, отмечает немецкая газета Die Welt. Как предостерегает глава оборонного концерна KNDS, занимающегося разработкой нового танка, опыт прежних международных проектов заставляет предполагать, что танк будет готов с опозданием в 10 лет — то есть только через 24 года.



Reuters

«Боеготовность через 24 года? Европейскому супертанку грозит абсурдное опоздание», — пишет немецкая газета Die Welt.

Создание совместного германо-французского боевого танка в комплексе с беспилотными машинами поддержки и дронами — один из самых амбициозных европейских проектов в оборонной сфере, отмечает издание. Однако теперь Фрэнк Хаун, возглавляющий холдинговую компанию KNDS, альянс немецкого производителя танков Krauss-Maffei Wegmann и французского государственного оружейного концерна Nexter, бьёт тревогу.

Хаун ссылается на промедления, возникавшие в прежних оборонных проектах, от «Еврофайтера» до военного транспортного самолёта А400М, и предостерегает от сходных проволочек в случае с супертанком. О создании последнего консультации ведутся с 2012 года, а в производство он должен поступить только в 2035 году, то есть спустя 20 лет после первых достигнутых соглашений.

При этом по опыту других крупных проектов следует рассчитывать на возникновение проволочек, из-за которых ввод в эксплуатацию придётся отложить до 2045 года. «Мы пошли неправильным путём. Не может быть, чтобы такие программы требовали двух, трёх десятилетий», — предостерегает Хаун, призывая участников проекта «стать быстрее».

По его словам, такая продолжительность оборонных проектов обусловлена национальными интересами. «Долой локальный эгоизм, национальные нормы, стандарты и требования испытаний», — призывает управляющий директор KNDS. Должны существовать единые европейские правила или стандарты НАТО.

Если настаивать на национальных требованиях, деньги тратятся впустую, считает Хаун. Он также отмечает быстрорастущую значимость Китая как военной державы, в то время как Германия и Франция планируют проекты по созданию вооружений на 30 лет и более. По его мнению, Европа должна прекратить потакать «национальным уловкам», которые обходятся в огромные суммы и парализуют работу. «Если на нас нападёт Путин, он будет стоять со своими танками на берегу Балтийского моря в Голландии ещё до того, как мы вообще обсудим решение», — заявил Хаун, тут же уточнив, что «этого не произойдёт». Тем не менее он подчеркнул: «Вместе мы сильны».

Самой большой проблемой, вызывающей беспокойство всей оборонной промышленности, по мнению главы KNDS, стал отказ банков от финансирования компаний отрасли. Всё больше кредитных институтов прекращают сотрудничество с оборонными концернами на фоне классификаций и инвестиционных критериев Еврокомиссии по стандартам ESG. Эта аббревиатура расшифровывается как Environment, Social and Governance, что означает «окружающая среда, социальная сфера и ответственное корпоративное управление», поясняет Die Welt.

Руководитель KNDS призывает НАТО создать свою собственную финансирующую организацию. «Нам нужен банк НАТО», — убеждён управленец, отвечающий за будущее вооружений в Европе. Каждый в одиночку не сможет справиться с будущими проблемами, уверен Хаун.

В противном случае европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии финансировать будущие проекты, отмечает издание. Без финансирования Франция в конечном итоге может оказаться вынуждена купить американский истребитель F-35, а Германия — американский боевой танк Abrams, предупреждает Хаун.

На дискуссии в Берлине новый глава оборонно-космического подразделения Airbus Михаэль Шёльхорн также указал на дилемму в сфере финансирования оборонной промышленности. Оборонная промышленность и принцип устойчивого развития были противопоставлены друг другу, поэтому теперь банки будут разрывать деловые отношения с оборонными концернами, критикует ситуацию Шёльхорн.

Как отмечает издание, руководитель Airbus также является президентом Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии BDLI. Он подчеркнул важность желаемого суверенитета Европы в политике безопасности, который также должен выражаться в расширении сотрудничества в промышленности. Шёльхорн высказался за совместное европейское сотрудничество в оборонном секторе, подчёркивает Die Welt.