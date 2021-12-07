Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины

В направлении Песок Донецкой области боевики вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки Луганской области российские наемники совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной Луганской области оккупанты применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов Донецкой области боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По нашим позициям возле Майорска Донецкой области оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 7 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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