“Хочет выбежать на улицу голая и станцевать”. Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец
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“Мне порой кажется, что она хочет выбежать на улицу голая и станцевать свои секси-танцы”, – оставил комментарий под видео пользователь с ником no_neme_96.
“Очаровательная улыбка”, – написал an_drey782.
“Ноги – огонь”, – считает mitya_kow.
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Контекст:
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
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