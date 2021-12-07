 

“Хочет выбежать на улицу голая и станцевать”. Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец

07.12.2021, 8:40, Новости дня
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“Мне порой кажется, что она хочет выбежать на улицу голая и станцевать свои секси-танцы”, – оставил комментарий под видео пользователь с ником no_neme_96.

“Очаровательная улыбка”, – написал an_drey782.

“Ноги – огонь”, – считает mitya_kow.

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A post shared by DOROFEEVA FAN (@nadya.do.do)

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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