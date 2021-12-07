 

На просьбу о военной помощи в Канаде предложили Украине кофе и пончики

07.12.2021, 8:34, Новости дня
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Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резникова, попросившего Канаду, США и Великобританию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Читатели отреагировали на публикацию с долей юмора.

По его мнению, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Жители Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь – это пончики и кофе.

– Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками, – написал Aulus.

– Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи, – считает old taxpayer.

– Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов, – отметил Luki2.

– Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо, – поддержал app_72139551.

Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».

Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий». При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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