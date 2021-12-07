 

Дело об истязаниях возбуждено в Татарстане после видео с избиением девочки матерью

07.12.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях после изучения видео в соцсетях, на котором жительница Казани наносит побои малолетней дочери, информирует следственное управление СК по Татарстану.

На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее «подопытным кроликом», над которым можно издеваться. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции.

«В социальных сетях размещен видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье «истязание», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Установлено, что описываемые события произошли 1 декабря. По данным следствия, в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Перед органами прокуратуры, как отмечается, инициирована передача в производство следственного управления из МВД по Татарстану ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за истязания четырех детей на Алтае.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

27.05 / Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

07.07 / Reuters: число смертей от коронавируса в США превысило 130 000

24.03 / Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

02.09 / В Белом доме осудили попытку ревизии исторического наследия американской столицы

31.01 / В Украине без света остаются около 70 населенных пунктов в пяти областях – ГСЧС

03.10 / Нардеп от “Слуги народа” о голосовании по отставке Разумкова в Раде: Похоже, что это будет поддержка из зала

06.04 / В МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов

11.10 / Геохимический анализ подтвердил ацтекское происхождение елизаветинского зеркала

02.09 / Лукашенко рассказал о «стоявшем на коленях» лидере оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика