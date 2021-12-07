Дело об истязаниях возбуждено в Татарстане после видео с избиением девочки матерью

Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях после изучения видео в соцсетях, на котором жительница Казани наносит побои малолетней дочери, информирует следственное управление СК по Татарстану.

На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее «подопытным кроликом», над которым можно издеваться. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции.

«В социальных сетях размещен видеоролик, на котором, согласно описанию, жительница города Казани наносит побои малолетней дочери. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье «истязание», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Установлено, что описываемые события произошли 1 декабря. По данным следствия, в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Перед органами прокуратуры, как отмечается, инициирована передача в производство следственного управления из МВД по Татарстану ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за истязания четырех детей на Алтае.