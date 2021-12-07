 

Экономист назвала условия прекращения роста цен в России

07.12.2021, 8:34, Новости дня
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Из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка РФ более чем в два раза, ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не стоит, сообщила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

Сафина заявила, что «из-за последствий пандемии с проблемой высокого инфляционного давления столкнулись многие крупнейшие страны: в США инфляция в октябре разогналась до 6,2% в годовом выражении (максимум с 1990 года), в еврозоне рост цен достиг 4,1% (максимум с 2008 года)», потому «пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится», передает «Прайм».

«Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», – добавила экономист. Это, по ее словам, низкие темпы сбора урожая, появившиеся отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.

Кроме того, инфляционные риски повышает появление омикрон-штамма. Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то высокая инфляция сохранится надолго.

Впрочем, успокаивает эксперт, если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора к началу 2023 года.

Ранее в Кремле заявили о возможности избежать резких скачков инфляции.



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