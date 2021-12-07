 

Госкомиссия утвердила экипаж МКС с космонавтом-спецкором и двумя туристами

07.12.2021, 8:33, Новости дня
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Госкомиссия утвердила экипаж с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами для полета на МКС.

«Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20». Кроме того, подтверждена готовность ракеты «Союз-2» и наземной инфраструктуры к пуску 8 декабря», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В основной экипаж пилотируемого корабля вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. В дублирующий экипаж вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также Сюн Огисо.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракета «Союз-2.1а» запустит корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами к Международной космической станции в 10.38 мск 8 декабря.



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