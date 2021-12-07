 

Россиян предупредили о «погодной лихорадке»

07.12.2021, 8:08, Новости дня
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В ближайшие дни жителей центра Европейской РФ ждет «погодная лихорадка», предупредила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Паршина заявила, что в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего вновь наступит потепление, при этом снег будет перемежаться с дождем, передает «Российская газета».

По ее словам, в Московской области 7 декабря прогнозируются сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут в основном в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет снижаться.

8 декабря сохранится слабый мороз, но к вечеру она опустятся до минус девяти градусов. При этом самым холодным днем недели станет 9 декабря: днем ожидается -8…-10 градусов, а ночью до -13.

Затем вновь начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех градусов.

Ранее москвичей предупредили о приближении сильных снегопадов 7 декабря.



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