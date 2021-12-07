В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники

Во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не «спивались», все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными – так людям будет чем себя занять, сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», – передает РИА «Новости» слова парламентария.

Чтобы граждане не «спивались» в праздники, все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными, считает депутат. Соответствующий запрос он планирует направить в Минкультуры до конца года.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем», – констатировал парламентарий.

Как рассказал Хамзаев, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

«Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», – заключил он.

Напомним, в декабре 2020 года мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не будут вводить ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники. Как показывает мировой опыт, это может спровоцировать повальное пьянство.