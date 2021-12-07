 

Нефть подорожала на ослаблении опасений по поводу штамма «омикрон»

07.12.2021, 8:08, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост, начавшийся вчера на ослаблении опасений по поводу штамма нового коронавируса «омикрон», свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,83%, до 73,69 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 1,09%, до 70,25 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика после роста цен на 5% торговым днем ранее. Опасения инвесторов по поводу распространения штамма коронавируса «омикрон» ослабли.

По словам аналитиков Phillip Securities, которые приводит Wall Street Journal, надежды на то, что новый штамм будет иметь менее разрушительное экономическое воздействие, подтверждаются сообщениями из Южной Африки о том, что у пациентов там наблюдались только легкие симптомы ковида.

Кроме того, по данным СМИ, рост цен на нефть также был поддержан заявлением США о том, что шансы на переподписание ядерного соглашения с Ираном могут уменьшиться.



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