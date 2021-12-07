Вам делают укол и вы отключаетесь – террор таинственной группы или массовая истерия?

Все началось в начале октября 2021 года с нескольких случаев и быстро превратилось в вирусное явление в соцсетях, распространяясь как новая теория заговора.

11 октября 2021 года Зара Оуэн, 19-летняя студентка Ноттингемского Университета с друзьями пошла в ночной клуб “Призм”. Она сначала зашла в фото-будку, чтобы сделать фото, а потом отправилась в бар, заказать напитки.

“До того все было хорошо, но после я ничего не помню, пока не проснулась у себя дома. Это не размытые воспоминания, я ничего не помню, словно этого вообще не было. Это как если мне отключили свет. Я никогда не испытывала ничего подобного”, – рассказывает она.

Зара уверяет, что она была совершенно трезвой, когда отключилась. Что она еще не успела ничего заказать из коктейлей и лишь намеревалась это сделать. Следующее ее воспоминание было уже у нее дома рано утром. Она лежала в постели и ощущала сильную боль в ноге. Позже она нашла на ноге крошечный след, словно от воткнутой иголки.

От своих друзей Зара узнала, что они увидели, что она вдруг побежала куда-то прочь из бара и позже они обнаружили ее на улице в одиночестве и отвезли в ее дом. Зара говорит, что она в нормальном состоянии ни за что бы не покинула бар в одиночку, потому что знает как это опасно.

“Именно тогда я поняла, что мне что-то вкололи, не было никаких “если” или “может быть”, мне определенно точно сделали укол через одежду.

Зара была очень напугана таким открытием и позже, когда она рассказала об этом журналистам, она сообщила, что узнала о еще нескольких женщинах в городе, с которыми произошло то же самое. Они теряли сознание в публичных местах, а потом находили у себя на теле свежие следы от укола.

Когда журналисты начали прослеживать соцсети, то нашли немало таких историй, в том числе с фотографиями уколов, которые варьировались от крошечных точек, похожих на прыщи, до опухших “шишек”, и были замечены на руках, спине и ногах.

Сообщения о странных нападениях с уколами больше всего приходили от жителей Эдинбурга, Данди и Ноттингема. В конце октября 2021 года аккаунт Университета Данди написал в Твиттере следующее:

“Нам стало известно о широко распространенных сообщениях об уколах и введении инъекций, происходящих в местных барах и клубах. Этим чрезвычайно тревожным событиям нет места в нашем сообществе. Виновные в этих действиях совершают преступление и мы осуждаем любое поведение подобного рода. Это неприемлемо, предосудительно и в конечном итоге опасно для жизни”.

Сообщалось, что пострадавшие в основном молодые женщины. После укола они словно отключаются, а когда приходят в себя утром, то ощущают себя плохо и чувствуют сильную боль в месте укола. У них провалы в памяти и они ничего не помнят о том, где были и что делали в промежуток между “отключением” и пробуждением.

Сообщения об атаках с уколами быстро стали вирусными в британском разделе соцсетей, сопровождаясь хэштегом #spiked (“уколотый”). Из-за этого многие заядлые посетительницы баров и ночных клубов стали выбирать такую одежду, чтобы предотвратить нападение с уколом, предпочитая плотные джинсы и куртки. Некоторые также заявили о бойкоте ночных клубов, пока не будет решена эта проблема.

Родители пострадавших тоже возмущены подобным и ругают власти за бездействие в борьбе с скрытыми “террористами со шприцами”.

Что происходит?

Так что же происходит в британских ночных клубах? Есть два способа объяснить нынешнее положение. Во-первых, это работа некоего тайного сообщества, состоящего как минимум из нескольких десятков человек. Эти “террористы” находятся в основном в городах с крупными университетами и выходят “на охоту” в ночные заведения со скрытыми шприцами в карманах, содержащими пока что неопознанное вещество.

Затем они скрытно вводят вещество в свою жертву, незаметно для молодой женщины, и ждут, пока не проявится его эффект. Что происходит потом, неизвестно, возможно под действием вещества жертва становится очень внушаемой и уходит в нужное место, где “террорист” совершает с ней насильственные действия.

Второе объяснение заключается в том, что не существует никаких “террористов” со шприцами, которые одновременно начали нападать на девушек в барах, и что все это что-то вроде массовой истерии, которая взяла свое начало от нескольких мутных случаев в начале октября и к концу месяца превратилась в явление с сотнями случаев.

Люди, уверенные в том, что вторая версия верная, доказывают, что невозможно, чтобы столько человек обладали навыками делать незаметные уколы в публичных местах и что нет никаких (по крайней мере доступных населению) лекарств или наркотиков, которые были бы способны полностью стирать память человека на несколько часов.

Аналоги из прошлого

Пока сложно сказать, с чем именно столкнулись британские женщины, но это явление определенно не новое и что еще века назад были массовые сообщения о странных нападениях на женщин с использованием игл.

Неизвестный маньяк в конце 1780-х нападал на жительниц Лондона с чем-то вроде длинной иглы и колол их. Было много подобных сообщений, хотя многие историки считают, что такого человека не существовало.

В 1819 году в Париже было около четырехсот случаев от парижанок, подвергшихся нападению с помощью иглы. В Триесте в 1932 году подобный преступник с иглой стал известен как “человек-оса”. А в 1980-х годах в западных странах было много историй о ВИЧ-инфицированных иглах, которых находили в столовых и танцевальных заведениях.

Впрочем, были ли это реальные нападения или массовая истерия, у них у всех как правило одинаковый исход, спустя несколько месяцев все это внезапно прекращается и все забывают о этом. Скорее всего подобное ждет и эти сообщения о “террористах со шприцами”.