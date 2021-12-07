Инопланетяне могут иметь абсолютно другую биологическую структуру

Существует гипотеза о том, что инопланетные существа должны иметь схожую с человеческим видом биологическую структуру.

Тем не менее есть мнение, что жизнь инопланетян может кардинально отличаться от людской. Об этом рассказал старший астроном SETI Сет Шостак, занимающийся поиском внеземных цивилизаций и признаков их существования.

Сет считает, что по причине неправильного представления о жизни внеземных существ, человечество не может найти достоверные следы и сведения их наличия. Догадка ученого основана на возрасте Земли.

Земля относительно молодая планета по сравнению с космическими телами во Вселенной. По этой причине человечество может отставать в несколько раз в развитии технологий. Инопланетяне могут давно жить за пределами биологического существования. В качестве примера Сет приводит разработку искусственного интеллекта, который позволяет функционировать их видам вне биологического мира.

Астроном рассказал, что в поиске внеземных цивилизаций следует нацелиться на сигналы от техносигнатур, изучение химических соединений, радиоизлучение и световое.