Тайна смерти двух японских школьниц так и осталась не раскрытой

Поездка в отель с привидениями

Яшики и Наруми проживали в городе Хими. Обеим к весне 1996 года исполнилось по 19 лет, но они ещё учились в школе или только что окончили её. Когда 5 мая около 21.00 девушки объявили близким, что отправляются на машине Яшики в заброшенный отель Цубоно в соседнем городе Уодзу, те не слишком встревожились, так как считали Яшики и Наруми достаточно взрослыми для того, чтобы путешествовать самостоятельно.

Дело в том, что у японской молодёжи есть традиция под названием Кимодамэси, связанная с испытанием на храбрость. Оно обычно заключается в том, чтобы отправиться ночью в какое-нибудь место, окутанное легендами о сверхъестественном — например, на кладбище или в заброшенное здание, где могут водиться привидения.

Именно таким считалось шестиэтажное здание бывшей гостиницы Цубоно, расположенное в живописной горной местности примерно в 60 километрах к востоку от Хими.

В последний раз девушки вышли на связь около 23:00. Наруми отправила на пейджер одного из своих друзей сообщение: “Мы в Уодзу”. Больше вестей от подруг не поступало. Через два дня, когда они не вернулись домой, родители забили тревогу.

Никаких зацепок!

Разумеется, первым делом были обследованы окрестности заброшенной гостиницы. Но никаких следов Яшики Мегуми и Наруми Такуми там не обнаружилось. Тогда зону поисков расширили. Но даже осмотр окружающих скал с вертолёта ничего не дал. Ни девушек, ни их автомобиля нигде не было. В конце концов полиция высказала предположение, что школьницы просто сбежали. Но время шло, а они нигде не объявлялись и не давали знать о себе родным. Были предприняты ещё две попытки масштабных поисков от Хими до Уодзу. Безрезультатно…

Между тем слухи о происшествии множились с бешеной скоростью. Люди выдвигали самые различные версии — например, что школьниц похитили бандиты из Северной Кореи или из шайки байкеров босодзоку. Вторая гипотеза казалась более вероятной, так как упомянутая гостиница Цубоно, закрытая в 80-х из-за финансовых проблем, давно уже превратилась в перевалочную базу для байкерских банд.

Странные свидетели

Только в 2014 году в местную полицию вдруг обратились трое мужчин, пожелавших остаться анонимными, и рассказали, что в начале мая 1996 года стали свидетелями того, как машина с двумя девушками упала в море в районе популярного у молодёжи парка Кайомару, в порту Фусики, расположенном в 13 километрах от Хими. По словам очевидцев, они заметили в полночь на стоянке чёрный Subaru Vivio, в котором сидели две молодые женщины — одна на водительском сиденье, другая — на пассажирском. Очевидцы хотели подойти к машине и спросить, не требуется ли пассажиркам помощь. Но вдруг у них на глазах автомобиль сдал назад и стал сползать в воду.

Когда свидетелей спросили, почему они в течение 18 лет скрывали эти сведения, те ответили, что были слишком напуганы происшедшим. Возможно, они опасались, что их обвинят в неоказании помощи, или вообще в том, что они стали причиной смерти девушек. В принципе какие-то случайные прохожие могли напасть на путешественниц, и те, пытаясь спастись, могли сорваться в воду. Тем более анонимы заявили, что собирались пообщаться с Яшики и Наруми.

Хотя если предположить, что они причинили подругам какое-то зло (или хотели его причинить), то вряд ли стали бы сообщать полиции о том, что имеют какое-либо отношение к данному случаю.

Так или иначе, этих людей не стали ни в чём обвинять, просто записали их показания. Район порта Фусики обследовали при помощи команды водолазов с металлоискателями, но это не дало результатов, а более эффективные средства не использовались.

Два скелета в автомобиле

По необъяснимой причине власти ещё в течение шести лет не принимали никаких мер к обнаружению останков школьниц. Лишь в марте 2020 года в порт Фусики был наконец отправлен подъёмный кран. Действительно, на глубине восьми метров был найден автомобиль “Субару”, в котором находились два женских скелета и личные вещи девушек, в частности, кредитная карта на имя Яшики Мегуми. Анализ ДНК показал, что это действительно были Яшики Мегуми и Наруми Такуми.

Было установлено, что девушки, скорее всего, возвращались из Уодзу домой в Хими. Но что произошло? Почему они съехали со стоянки в море? Может быть, машина потеряла управление, или всё же подругам грозила какая-то опасность со стороны? Или это вообще было самоубийство?

Увы, из-за долго пребывания тел в воде причину смерти определить не удалось. Так что расследование всё ещё продолжается…