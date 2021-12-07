 

Новогодние салаты обойдутся россиянам на 15-25 процентов дороже

07.12.2021, 7:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самыми популярными салатами на Новый год в России являются оливье и селедка под шубой – совсем скоро эти блюда появятся на праздничном столе практически в каждом доме. Однако в этом году они обойдутся россиянам значительно дороже, чем в прошлом. Как выяснили “Известия”, опираясь на статистические данные, салат оливье за год подскочил в цене на 15%, а селедка под шубой – и вовсе на 25%.

При подсчете стоимости блюд учитывалась средняя цена ингредиентов, зафиксированная в октябре – об этом сообщил телеканал “360”. Так оказалось, что салат оливье семье из четырех человек в этом году обойдется примерно в 416 рублей. На салат с селедкой и свеклой в том же объеме придется потратить не менее 209 рублей. Напомним, что подсчет средней стоимости блюд делается на основе самого традиционного рецепта со стандартным набором ингредиентов.

Согласно статистике, за прошедший год ни один из ингредиентов праздничных салатов не подешевел. Наибольше всего прибавили в стоимости овощи: картофель, свекла, морковь, лук, а также куриные яйца и майонез. Отмечается, что цена картофеля увеличилась практически на 80%.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что перед Новым годом резко выросли цены на традиционные для этого сезона цитрусовые: за год мандарины подорожали на 25%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / «Вы сейчас наплодите нам…»

24.11 / Телеведущий Остап Дроздов назвал дешевым трюком заявления Зеленского о «российской угрозе»

26.05 / Опубликованы дизайнерские изображения iPhone 14 без чёлки и с L-образным экраном на задней панели

07.07 / “Не будем копаться в грязном белье”: жених Марии Куликовой рассказал о новом романе

07.10 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Джорджина Родригес и другие гости показа Louis Vuitton

24.07 / Мнение: Второй волны не будет!

06.09 / Кухня сразу посвежеет: как придать мебели эффектный вид с помощью темной краски при минимальных затратах

20.05 / Добавление антител для усиления фотодинамической терапии вирусных и бактериальных заболеваний

14.06 / Полнящие ткани и текстуры. Как не надо одеваться, чтобы не выглядеть объемнее

11.08 / Мнение: Гидра протеста без головы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика