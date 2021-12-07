День святой Екатерины: традиции и приметы 7 декабря

Святая Екатерина

Великомученица Екатерина считается покровительницей знаний. Педагоги и учащиеся могут

обращаться к святой, чтобы она помогла достичь успеха в выбранном деле. Также Екатерина является заступницей одиноких.

История

Чтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Известно, что Екатерина пострадала за Христа между 305 и

312 гг. На тот момент ей было 18 лет. Родилась будущая святая в Александрии Египетской. Она происходила из знатного рода, ее отцом был некий Конст.

Что нельзя делать 7 декабря

В этот церковный праздник действует Рождественский пост. Нельзя 7 декабря работать на земле и вообще заниматься физическим трудом. Также в этот православный праздник запрещается что-либо строить, ремонтировать, шить и танцевать.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник наши предки любили кататься на санях. Девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженного в

ночь на Екатерину. Касается это и одиноких юношей. Стол 7 декабря можно накрывать только из

разрешенных блюд, а это были каши и борщ.