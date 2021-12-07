 

Путин подписал закон о праве бортпроводников применять к авиадебоширам спецсредства

07.12.2021, 7:35, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам.

Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому закону, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс России.

В пояснительной записке к документу говорилось, что случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются «регулярно», поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

Закон вступит силу через 180 дней – в июне 2022 года.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов применять спецсредства против авиадебоширов.



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