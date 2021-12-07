 

Стало известно об обсуждении США и ЕС блокировки конвертации рублей в доллары

07.12.2021, 7:35, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША и ЕС обсуждают возможность блокировки для РФ конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты, сообщают СМИ.

Bloomberg сообщает, что на случай «вторжения» РФ на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и РФПИ. Кроме того, рассматривается отключение РФ от SWIFT. Однако, по словам источников Bloomberg, это «нанесет удар по простым гражданам». Источники полагают, что этот вопрос президент США Джо Байден может обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что США подготовили «агрессивный пакет» новых санкций против России. Администрация США рассматривает возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг.



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