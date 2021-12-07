 

Глава ЦРУ оценил российский «аппетит к риску» в отношении Украины

07.12.2021, 7:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДиректор ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что не следует недооценивать аппетит РФ к риску в отношении Украины.

Бернс выступил на встрече исполнительных директоров Wall Street Journal. Встреча проходила в закрытом формате, однако фрагменты его заявлений появились у ряда зарубежных агентств. Он заявил, что американская сторона «не знает, принял ли Путин решение использовать силу», но «российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Я бы не стал недооценивать аппетит Путина к риску по Украине», – сказал он, добавив, что на переговорах с российским лидером глава американского государства Джо Байден должен как показать готовность к «сдерживанию России», так и сохранить возможность для разрядки ситуации дипломатическими средствами.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.



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