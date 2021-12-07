 

Рубль компенсировал потери первых минут торгов во вторник

07.12.2021, 7:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРубль компенсировал практически все потери первых минут торгов вторника к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышался на 2 копейки – до 74,33 рубля, курс евро – на 3 копейки, до 83,9 рубля. В первые минуты доллар и евро максимально поднимались до 74,63 рубля и 84,17 рубля соответственно. Стоимость нефти марки Brent растет на 0,7% – до 73,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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